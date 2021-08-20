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Путин провел переговоры с Макроном на фоне смены власти в Афганистане

Путин провел переговоры с Макроном на фоне смены власти в Афганистане

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Афганистане.

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Skitalez Zhevaj
Талибан организация признана террористической и запрещена в России. Как можно было верить террористам и вовремя не вывезли работников нашего посольства, а они уже захватили наше посольство, хотя обещают, что ни один волосок не упадёт с российского гражданина, но веры им нет. В Афганистане началось гонение и аресты афганцев, которые помогали американцам и афганской армии в борьбе с Талибами.

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