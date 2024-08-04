Великолепная сделка: Трамп подчеркнул успех Путина в обмене заключенными

Экс-президент США и кандидат на выборах главы государства от республиканцев Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным завершением обмена заключенными между РФ и несколькими западными странами.
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