ФОТО: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS, 360B/SHUTTERSTOCK.COM АЛЬГИРДАС МИКУЛЬСКИС Доклад, опубликованный на сайте правозащитной организации Amnesty International и рассказывающий о преступлениях украинской армии, провоцирующей русских солдат на ответные удары по якобы гражданским объектам, можно назвать сенсационным лишь в единственном аспекте – никогда ранее эти лондонские деятели не говорили вслух ни о чём, что бросало бы тень на киевских нацистов.