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Emmys Ratings Down Nearly 10% With Mariska Hargitay-Hosted Ceremony On NBC

Emmys Ratings Down Nearly 10% With Mariska Hargitay-Hosted Ceremony On NBC

This year's Emmys on NBC dipped nearly 10 percent in the ratings with Mariska Hargitay as host - see the numbers for yourself.

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