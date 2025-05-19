Эксперт РА: замедление кредитования оставит банки без рекордной прибыли

По итогам 2025 года прибыль банковского сектора не обновит рекорд прошлого года в 3,8 трлн рублей на фоне замедления кредитной активности во всех сегментах рынка и роста расходов на создание резервов, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Банковский сектор по итогам I квартала 2025 года: холодная весна 25-го».