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Аргументы и Факты

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Страшная болезнь вернулась: рак забрал актрису из «Следа» Шерлинг в 46 лет

Страшная болезнь вернулась: рак забрал актрису из «Следа» Шерлинг в 46 лет

Актриса Анна Шерлинг, знакомая миллионам зрителей по ролям в сериалах «След», «Папины дочки» и других проектах, ушла из жизни в возрасте 46 лет.

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