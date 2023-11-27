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Четверо рыбаков погибли в Челябинской области за неделю

Четверо рыбаков погибли в Челябинской области за неделю

Тонкий лед унес ха неделю жизни четырех южноуральских рыбаков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, за минувшую неделю спасателями ведомства выполнено 6 поисково-спасательных работ на водоемах Южного Урала, в ходе которых из-подо льда извлечены тела 4 погибших рыбаков.

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