Четверо рыбаков погибли в Челябинской области за неделю

Тонкий лед унес ха неделю жизни четырех южноуральских рыбаков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, за минувшую неделю спасателями ведомства выполнено 6 поисково-спасательных работ на водоемах Южного Урала, в ходе которых из-подо льда извлечены тела 4 погибших рыбаков.
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