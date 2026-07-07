Звезды сериалов, агротехнологии и 4 тысячи гостей: в Казани стартует масштабный форум

А уже в среду Татарстан сам принимает одну из крупнейших выставок сельскохозяйственной сферы. Ждут гостей из 38 регионов России, Беларуси, Турции, но будут и неожиданные гости — звезды бразильских сериалов — Луселия Сантос, сыгравшая рабыню Изауру, и Орнелла Мутти.
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