Звезды сериалов, агротехнологии и 4 тысячи гостей: в Казани стартует масштабный форум

А уже в среду Татарстан сам принимает одну из крупнейших выставок сельскохозяйственной сферы. Ждут гостей из 38 регионов России, Беларуси, Турции, но будут и неожиданные гости — звезды бразильских сериалов — Луселия Сантос, сыгравшая рабыню Изауру, и Орнелла Мутти.