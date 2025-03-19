Nvidia анонсирует Blackwell Ultra B300

Компания Nvidia официально анонсировала графический процессор для центров обработки данных Blackwell Ultra B300 сегодня во время выступления генерального директора Дженсена Хуанга на GTC 2025 в Сан-Хосе, Калифорния.
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