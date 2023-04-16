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Юнармейцы из Иркутской области приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе

Юнармейцы из Иркутской области приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе

В рамках состязаний каждый стрелок выполнил два упражнения – стрельбу по неподвижным силуэтным мишеням (20 выстрелов) и стрельбу по движущимся мишеням (10 выстрелов).

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