Пугачёва «убирала конкурентов» и «физически не выносила чужой успех»

Астон Мартин

А что разве не было министерства никакого раз Пугачева решала вопросы по эстраде , и опять же если вспомнить тие времена то эстрада была и были песни которые пелись в том числе и в народе и уходили в народ , а вот какие песни сейчас популярны и поет ли их кто то , никто не знает ???????????🤔