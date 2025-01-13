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Пугачёва «убирала конкурентов» и «физически не выносила чужой успех»

Пугачёва «убирала конкурентов» и «физически не выносила чужой успех»

После отъезда Пугачёвой из страны, похоже, что многие люди, наконец-то, впервые смогли выдохнуть – и начали рассказывать, как же НА САМОМ ДЕЛЕ была устроена наша эстрада все предыдущие 30 лет.

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Комментарии
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Астон Мартин
А что разве не было министерства никакого раз Пугачева решала вопросы по эстраде , и опять же если вспомнить тие времена то эстрада была и были песни которые пелись в том числе и в народе и уходили в народ , а вот какие песни сейчас популярны и поет ли их кто то , никто не знает ???????????🤔
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12 час.
Екатерина Димитрова
Хватит уже разводить сплетни об Алле Пугачевой......Алла сама ушла со сцены .Разум ее больше ,чем у некоторых , которые от зависти , что Алла лучше их , готовы локти себе кусать. ИДИОТЫ !!!
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11 час.
Алекс Сэм
Да и йух с ней!
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3 час.

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