После отъезда Пугачёвой из страны, похоже, что многие люди, наконец-то, впервые смогли выдохнуть – и начали рассказывать, как же НА САМОМ ДЕЛЕ была устроена наша эстрада все предыдущие 30 лет.
Пугачёва «убирала конкурентов» и «физически не выносила чужой успех»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
А что разве не было министерства никакого раз Пугачева решала вопросы по эстраде , и опять же если вспомнить тие времена то эстрада была и были песни которые пелись в том числе и в народе и уходили в народ , а вот какие песни сейчас популярны и поет ли их кто то , никто не знает ???????????🤔
Ответить
12 час.
Екатерина Димитрова
Хватит уже разводить сплетни об Алле Пугачевой......Алла сама ушла со сцены .Разум ее больше ,чем у некоторых , которые от зависти , что Алла лучше их , готовы локти себе кусать. ИДИОТЫ !!!
Ответить
11 час.
Алекс Сэм
Да и йух с ней!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии