В Санкт-Петербурге появится новый выходной день. Как ни странно им станет.суббота. Действительно, всё дело в том, что официально суббота не является выходным днём в Петербурге, в трудомом кодексе значится лишь один день отдыха – воскресенье.
В Санкт-Петербурге появится новый выходной день. Как ни странно им станет.суббота. Действительно, всё дело в том, что официально суббота не является выходным днём в Петербурге, в трудомом кодексе значится лишь один день отдыха – воскресенье.
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