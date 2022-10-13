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В Санкт-Петербурге появится новый выходной день

В Санкт-Петербурге появится новый выходной день

В Санкт-Петербурге появится новый выходной день. Как ни странно им станет.суббота. Действительно, всё дело в том, что официально суббота не является выходным днём в Петербурге, в трудомом кодексе значится лишь один день отдыха – воскресенье.

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