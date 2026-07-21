TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Mercedes-Maybach рассекретил обновлённый GLS: новый V8, умная подвеска и три экрана

Mercedes-Maybach рассекретил обновлённый GLS: новый V8, умная подвеска и три экрана

Компания Mercedes-Benz официально представила обновлённый кроссовер Maybach GLS. В пресс-службе концерна сообщили, что флагманская версия получила модернизированный двигатель V8 с 48-вольтовой гибридной системой, доработанную ходовую часть, новую мультимедийную платформу MB.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии