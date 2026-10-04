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В Салехарде и Новом Уренгое 4 октября отменились и задержались несколько рейсов

В Салехарде и Новом Уренгое 4 октября отменились и задержались несколько рейсов

В аэропортах Нового Уренгоя и Салехарда 4 октября задерживаются и отменены рейсы между ямальскими городами и Красноярском, Сочи, Москвой.

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