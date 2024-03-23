Pixel 5a не включается и не заряжается. Решение проблемы

﻿﻿Так я назвал видео на YouTube о ремонте сломанного сотового телефона. Для Лл: Этот пост о том, как другие "мастера" верят в себя и убивают эти телефоны по моему видео, а мне приходится за ними убирать) Пять месяцев назад я одним из первых опубликовал видео в формате ремонта этой модели, и оно имело большой успех.