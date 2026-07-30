Показывала трупы и рвала волосы на лобке: девочке поставили ПТСР после издевательств родной бабушки

На Камчатке родители 13-летней девочки добиваются расследования в отношении ее бабушки. Согласно показаниям матери, женщина растлевала девочку, трогала ее за половые органы, а также показывала ей сцены насилия и видео для взрослых.
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