ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 679 подписчиков

Показывала трупы и рвала волосы на лобке: девочке поставили ПТСР после издевательств родной бабушки

Показывала трупы и рвала волосы на лобке: девочке поставили ПТСР после издевательств родной бабушки

На Камчатке родители 13-летней девочки добиваются расследования в отношении ее бабушки. Согласно показаниям матери, женщина растлевала девочку, трогала ее за половые органы, а также показывала ей сцены насилия и видео для взрослых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии