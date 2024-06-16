11 стран-участниц «мирного саммита» по Украине не поддержали итоговую декларацию

Страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Польша подняла «бесполезную» авиацию из-за атаки России: половина ракет прорвалась сквозь ПВО врага и поразила цели
- У Волчанска Армией России уничтожен знаменитый главарь украинских нацистов (ФОТО)
- «Лежат возле мусорки, туда им и дорога!» — подробности ликвидации террористов в ростовском СИЗО (ВИДЕО 18+)
Свежие комментарии