Русская весна
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Русская весна

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11 стран-участниц «мирного саммита» по Украине не поддержали итоговую декларацию

11 стран-участниц «мирного саммита» по Украине не поддержали итоговую декларацию

Страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике.

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Комментарии
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Лиза
Да Россия положила на все ваши декорации, подписали они, забор сходите подпишите....
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