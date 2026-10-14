Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что после рабочей недели восстановлению нормального режима сна помогают вечерние привычки, а попытки долго отсыпаться по выходным могут привести к социальному джетлагу.
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