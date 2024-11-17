Риелтор предсказал будущее ипотечных ставок в России

К началу следующего года ставки по ипотеке на российском рынке могут достичь 32–33% годовых. Это следует из прогноза управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, которым он поделился с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии