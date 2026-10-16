Пока представители СМИ ждали Зеленского, им пришлось разгадывать «зловонную загадку».Репортёры, собравшиеся в пресс-зале Европейского совета ради Владимира Зеленского, получили неожиданный сюрприз — и совсем не тот, которого ждали.