🌧 В Ялте на проблемном участке дежурят дорожники: ливневку забивает селем с камнями На улице Садовой в Ялте сотрудники дорожно-эксплуатационного участка контролируют проходимость дождевого потока в ливневый колодец.
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