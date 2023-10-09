Крым: Почти все «наводки» для атак вражеских БПЛА передавали «ждуны» и шпионы, заброшенные СБУ

Бандеровская «армия дронов» теряет «глаза и уши» Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале рассказал об очередной попытке бандеровцев ударить по Крыму.
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