БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • николай лебедев
    И что характерно-эти "кружки" никто не взрывает, не совершает против них диверсий, в отличие от Дарьи Дугиной, Владле...Москва. Центр. Вс...
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Крым: Почти все «наводки» для атак вражеских БПЛА передавали «ждуны» и шпионы, заброшенные СБУ

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