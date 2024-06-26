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Эксперт рассказал об условиях получения маткапитала мужчиной

Эксперт рассказал об условиях получения маткапитала мужчиной

Материнский капитал, который обычно выплачивается женщинам, могут получить и мужчины. Финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал, в каком случае мужчина может рассчитывать на получение этой меры поддержки, пишет РИА «ФедералПресс».

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