Генерал НАТО рассказал о российских «царь-бомбах»

Российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции представляют большую угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стратегической инфраструктуры Киева, сообщил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.
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