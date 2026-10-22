Историческими территориями России являются регионы, отдать которые согласился глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил президент РФ Владимир Путин 22 октября автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
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