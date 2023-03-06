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Кучеров не набрал очков впервые за 9 матчей: 4 броска, 1 хит, 2 минуты штрафа за 17:38 против «Каролины»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в игре с «Каролиной» (0:6). У россиянина прервалась 8-матчевая серия с набранными очками (2+8).

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