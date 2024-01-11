Когда-то, еще до свадьбы, меня забавляла манера моего мужа Пети дурачиться. На фоне хмурых лиц он казался жизнерадостным лучиком.
Бросила мужа из-за его привычки притворяться дурачком
Комментарии
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Элина Морозова
Любая безобидная шутка понравится, если это не становится стилем жизни во всем. Такой и на похоронах будет кривляться и ёрничать. И да, противостоять этому можно только его же методами. Лишить еды, чистой одежды и т.д., сопровождая это шутками-прибаутками и веселым смехом.
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17 час.
lenivka
Делай как он.Причем в самые неподходящие моменты
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15 час.
Вера Федорова
Ну, да, может быть, тогда до него побыстрее дойдёт, что не все шутки смешны.
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12 час.
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