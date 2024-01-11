Бросила мужа из-за его привычки притворяться дурачком

Элина Морозова

Любая безобидная шутка понравится, если это не становится стилем жизни во всем. Такой и на похоронах будет кривляться и ёрничать. И да, противостоять этому можно только его же методами. Лишить еды, чистой одежды и т.д., сопровождая это шутками-прибаутками и веселым смехом.