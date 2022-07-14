Мировое обозрение

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КНДР будет развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР

КНДР будет развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын Они будут строиться в соответствии с идеалами суверенитета, мира и дружбы Северная Корея будет развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР в соответствии с идеалами суверенитета, мира и дружбы.

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