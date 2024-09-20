Психолог Самбурский: у несепарированных детей часто проблемы с окружающими

Когда ребенок отделяется от родителей, он становится полностью сформировавшейся личностью. Сепарация является финальным этапом для перехода во взрослую самостоятельную жизнь для человека, который готов сам решать возникающие вопросы и создавать собственную семью, рассказал "Газете.