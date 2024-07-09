Депутат Хинштейн: WhatsApp может быть заблокирован в России

Мессенджер WhatsApp на территории России не заблокирован, но все может измениться в любой момент.Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал РИА Новости, что судьба мессенджера корпорации Meta* зависит от позиции ее руководства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии