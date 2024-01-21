Миллиардера Лакшми Миттала обвиняют в получении прибылей от войны на Украине. На такой «сенсационный» заголовок «расследования» The Sunday Times обратил внимание политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
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