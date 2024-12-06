График работы метро изменят в новогоднюю ночь-2025 в Новосибирске

К Новому году-2025 активно готовятся жители Новосибирска. Главная ночь в году уже не за горами. Повеселиться и отдохнуть в Новый год можно будет, не боясь проблем с транспортом – метрополитен продлит время своей работы.
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