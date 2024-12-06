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Вечерний Новосибирск

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График работы метро изменят в новогоднюю ночь-2025 в Новосибирске

График работы метро изменят в новогоднюю ночь-2025 в Новосибирске

К Новому году-2025 активно готовятся жители Новосибирска. Главная ночь в году уже не за горами.  Повеселиться и отдохнуть в Новый год можно будет, не боясь проблем с транспортом – метрополитен продлит время своей работы.

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