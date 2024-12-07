Депутат Рады Дубинский: Пышного и Татарова уволят до 20 декабря

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшее время возможно снятие с должности руководителя Национального банка Украины Андрея Пышного и заместителя главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Олега Татарова.