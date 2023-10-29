Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: Писарский набирает форму

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу своего решения оставить нападающего Владимира Писарского на скамейке запасных, которое он принял перед матчем с «Оренбургом» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
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