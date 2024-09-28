15+ звездных отпрысков, которые явно взяли от своих родителей все самое-самое

Дети порой очень похожи на родителей, а иногда смотришь и думаешь: а не подсунули ли в роддоме случайно чужого ребенка? Это, конечно, шутка, ведь природа иногда такое творит, что ребенок в разные годы похож на разных родственников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии