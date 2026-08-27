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Диетолог Залетова: школьнику нужен завтрак с белком и медленными углеводами

Диетолог Залетова: школьнику нужен завтрак с белком и медленными углеводами

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, каким должен быть рацион школьника для поддержания энергии и концентрации.

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