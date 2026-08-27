Диетолог Залетова: школьнику нужен завтрак с белком и медленными углеводами

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, каким должен быть рацион школьника для поддержания энергии и концентрации.