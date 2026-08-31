Дата Wh40k Boltgun 2, анонс Wolcen 2, детали TW: Warhammer 3, Nodusfall без гачи, подробности GTA 6…

Разработчики Grand Theft Auto VI провели долгожданную презентацию, а пресса опубликовала много новых подробностей; на Future Games Show анонсировали Wolcen II и подсветили дату выхода Warhammer 40,000: Boltgun II; состоялся релиз Resonance: A Plague Tale Legacy; глава XBOX призвала производителей найти способ снизить стоимость консолей; в Nodusfall не будет гачи-круток; авторы Tot .
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