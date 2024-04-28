Проигравший в финале «Голоса» Георгий Русских получил “браво” от Аллы Пугачевой

Популярная в прошлом советская и российская певица Алла Пугачева ожидаемо выразила поддержку участнику музыкального шоу “Голос” Георгию Русских, который занял второе место по результатам зрительского голосования.
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