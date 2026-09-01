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Однократное редактирование CRISPR снизило уровень холестерина и триглицеридов

Однократное редактирование CRISPR снизило уровень холестерина и триглицеридов

Препарат CTX310 представляет собой экспериментальную терапию на основе редактирования генов непосредственно в организме.

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