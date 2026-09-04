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День трезвости лишит алкоголя жителей 18 регионов России

День трезвости лишит алкоголя жителей 18 регионов России

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Ограничения на продажу алкоголя введут в День трезвости 11 сентября в 18 российских регионах.

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