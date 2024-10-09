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Политика как она есть

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  • Майя Maja
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Харрис считает, что лидеры других стран могут манипулировать Трампом

Харрис считает, что лидеры других стран могут манипулировать Трампом

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис полагает, что руководители других государств могут манипулировать республиканцем Дональдом Трампом, являющимся ее основным соперником в предвыборной гонке.

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