Харрис считает, что лидеры других стран могут манипулировать Трампом

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис полагает, что руководители других государств могут манипулировать республиканцем Дональдом Трампом, являющимся ее основным соперником в предвыборной гонке.
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