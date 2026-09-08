Полковник Пинчук назвал 5 условий прекращения сопротивления Украины

Полковник Пинчук назвал пять главных условий прекращения сопротивления со стороны Украины. Он опирается на старую американскую концепцию нанесения противнику неприемлемого урона.
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