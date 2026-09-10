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ТАСС

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Гаубицы М-46 уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Дружковке

Гаубицы М-46 уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Дружковке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расчет гаубицы М-46 Южной группировки войск уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ, оборудованный в частном доме в Дружковке, сообщили в Минобороны России.

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