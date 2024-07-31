Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Верхушка, спасибо Рэмбовичу, будет сидеть, а среднее звено поначалу затихнет, но будет мутить с мигрантскими ‘краплен...Все идёт по плану
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Все это прекрасно, а что тогда такой минимальный прожиточный уровень в России и потребление падает? Всн в России раст...Россия впереди Бр...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ На самом деле Япония сама всё сделала для того, чтобы Россия запретила японцам посещать Курильские острова, являющ...Токио хочет возоб...

Россия — государство-созидатель. Железнодорожный вокзал в Мариуполе открылся после восстановления

Россия — государство-созидатель. Железнодорожный вокзал в Мариуполе открылся после восстановления

Вместимость нового комплекса — 900 человек, что в полтора раза выше, чем в прежнем здании. Предполагаемый пассажиропоток к 2034 году составит 600 тысяч пассажиров в дальнем сообщении и 900 тысяч — в пригородном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх