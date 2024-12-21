Новогоднее шоу "Волшебник из Великого Устюга" покажут в ДК Горбунова

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ Совершить путешествие в Великий Устюг можно, не покидая Москвы. В столице готовят грандиозное мультимедийное шоу про главного волшебника страны, которое буквально погружает зрителей в сказочное пространство.
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