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Как крестьяне отказывались пить, или Трезвеннические бунты в России в 1858-1860 годах

Как крестьяне отказывались пить, или Трезвеннические бунты в России в 1858-1860 годах

Об этой войне умалчивают учебники, хотя то была самая настоящая война, с орудийными залпами, погибшими и пленными, с победителями и побежденными, с судилищем над поверженными и празднованием одержавшими победу и получившими контрибуцию (возмещение убытков, связанных с войной).

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