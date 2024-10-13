Как крестьяне отказывались пить, или Трезвеннические бунты в России в 1858-1860 годах

Об этой войне умалчивают учебники, хотя то была самая настоящая война, с орудийными залпами, погибшими и пленными, с победителями и побежденными, с судилищем над поверженными и празднованием одержавшими победу и получившими контрибуцию (возмещение убытков, связанных с войной).