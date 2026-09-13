"Наказан страшный экстремист": Пенсионерку, потерявшую сына на СВО, заставили платить за слова о мигрантах. Русские в обиду не дали

Автор: Редакция Новоросинформ Люди уже не могут молчать о нашествии приезжих. Но государство как будто не хочет замечать причины общественного раздражения.
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Есть мигранты, приехавшие и трудолюбивые, работающие на нужных вакансиях! Их не так много. А есть мигранты, нигде не работающие и болтающиеся как гавно в проруби, живя вместе с понаехавшими их женами и детьми за счет социальных фондов России и распространения наркотиков! И почему бы всю эту шушеру не отправить назад - в их родные кишлаки? Вместе с теми депутатами, что крышуют неконтролируемый завоз в нашу страну всякой ваххабитской мрази с их роднёй!
Походу после выборов начнут и за лайки против иноземцев штрафовать😱
Ох, похоже я следующим буду. Видимо ещё не добрались до моих комментов в вк. 🤣
Нельзя оскорблять по нацпризнаку, но и не надо превращать страну в помойку.
Русские - очень терпеливый народ... Иногда даже слишком.