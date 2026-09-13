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Медвежий угол

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"Наказан страшный экстремист": Пенсионерку, потерявшую сына на СВО, заставили платить за слова о мигрантах. Русские в обиду не дали

"Наказан страшный экстремист": Пенсионерку, потерявшую сына на СВО, заставили платить за слова о мигрантах. Русские в обиду не дали

Автор: Редакция Новоросинформ Люди уже не могут молчать о нашествии приезжих. Но государство как будто не хочет замечать причины общественного раздражения.

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Владимир Елкин

Есть мигранты, приехавшие и трудолюбивые, работающие на нужных вакансиях! Их не так много. А есть мигранты, нигде не работающие и болтающиеся как гавно в проруби, живя вместе с понаехавшими их женами и детьми за счет социальных фондов России и распространения наркотиков! И почему бы всю эту шушеру не отправить назад - в их родные кишлаки? Вместе с теми депутатами, что крышуют неконтролируемый завоз в нашу страну всякой ваххабитской мрази с их роднёй!