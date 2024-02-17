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В Белгороде простились с преподавателем БелГУ, погибшей при обстреле ВСУ

В Белгороде простились с преподавателем БелГУ, погибшей при обстреле ВСУ

В Белгороде простились с преподавателем Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Любовью Губкиной, которая погибла при обстреле ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

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