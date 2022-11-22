Зачем "Аэрофлот" готовит Дальневосточный аэродром

Группа "Аэрофлот", основной авиаперевозчик пассажиров с Дальнего Востока в центральные регионы страны, планирует создать региональную базу в ДФО на фоне возросшего спроса на перелёты как внутри страны, так и в страны Юго-Восточной Азии.
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