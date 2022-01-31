Нутрициолог Гаврикова: «В пище требуется йод»

Элемент является важным компонентом для гормонов щитовидной железы Нутрициолог Анастасия Гаврикова посоветовала россиянам есть приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли для восполнения запасов йода в организме.
Элемент является важным компонентом для гормонов щитовидной железы Нутрициолог Анастасия Гаврикова посоветовала россиянам есть приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли для восполнения запасов йода в организме.
Свежие комментарии